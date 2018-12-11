Ливень парализовал движение в столице Уганды

Кампала, , 15:48 — REGNUM После ливня 11 декабря 2018 года почти все дороги Кампалы «встали». Водители часами стоят в километровых пробках. Об этом сообщает портал Daily Monitor Uganda.

Некоторые теряют терпение и нарушают правила дорожного движения, за что их штрафует дорожная полиция. Пешеходы укрывались на террасах зданий, когда в 7 утра начался ливень.

Жители Кампалы активно отреагировали в сети.

«Сильнейший ливень в Кампале в декабре? И Трамп (президент США Дональд Трамп) все еще отрицает глобальное потепление!» — написал Джеймс Мозес Омара-Одванг в Твиттере.

«Сегодняшний дождь в Уганде должен попасть в книгу рекордов. Он шел целых 14 часов!!» — написал в Твиттере @muwangz1989.