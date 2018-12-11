Экс-солистка группы Spice Girls пострадала в результате несчастного случая

Лондон, , 15:39 — REGNUM Британская певица, бывшая солистка группы Spice Girls Мелани Браун получила серьезные травмы в результате «несчастного случая», пишет газета Spiegel 11 декабря.

43-летняя певица опубликовала фото из госпиталя на своей странице в Instagram c прооперированной рукой.

Браун написала, что подверглась трехчасовой хирургической операции из-за разрыва связок правой руки и сломала два ребра. В связи с этим она вынуждена отменить запланированные публичные мероприятия в Нью-Йорке со своим участием.

Мелани Браун в больнице навестили коллеги по коллективу Spice Girls. Сама певица не сообщила, каким образом получила серьезные травмы, однако средства массовой информации распространили сообщение, что она упала с лестницы.