Двое горе-врачей из Йемена задержаны в Ленобласти на пути в Финляндию

Выборг, Ленинградская область, , 15:29 — REGNUM Двоих граждан Йемена, которые прибыли в Россию для учебы в медицинском вузе, задержали сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Гости с Ближнего Востока находились в пограничной зоне у российско-финляндской границы и готовились к нарушению госграницы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального погрануправления, оба иностранца (1991 и 1997 г.р.) приехали в РФ в 2018 году для учебы в медицинском университете города Уфы. Вместо того, чтобы прилежно учиться, йеменцы 7 декабря приехали автобусом из Москвы в Петербург, откуда на частной машине с водителем отправились в сторону границы.

Целью нарушителей было попасть в Финляндию для получения политического убежища в Евросоюзе.

«Решением Выборгского городского суда указанные граждане Йемена признаны виновными в совершении административного правонарушения <…> им назначено наказание в виде административного штрафа (5000 руб. с каждого) с административным принудительным выдворением с территории РФ», — сообщили в погрануправлении.

В ожидании выдворения несостоявшиеся врачи будут находиться в центре содержания иностранных граждан в Гатчине.

В действиях гражданина России, подвозившего иностранцев, признаков пособничества к незаконному пересечению государственной границы не установлено.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 17 граждан Ирака, в том числе женщин и троих детей, задержали сотрудники пограничники в погранзоне под Выборгом. Эти люди готовились к незаконному переходу государственной границы РФ и Финляндии.

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В начале сентября девять граждан Пакистана были обмануты и ограблены в Выборгском районе Ленинградской области частными извозчиками, которые обещали довезти их из Москвы до границы с Финляндией. Иностранцев задержали пограничники, теперь пакистанцам предстоит депортация на родину.

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