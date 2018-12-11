В Танзании за незаконное пересечение границы задержали 27 человек

Бусиси, Танзания, , 15:18 — REGNUM 10 декабря 27 человек были задержаны на переправе города Бусиси в Танзании при попытке проникнуть в город. Об этом заявил главнокомандующий полицией в округе Сенгерема Джонатан Шанна.

По его словам, из 27 беженцев было 15 мужчин и 12 женщин. Эти люди арендовали машину марки Hiace, а в 22:00 по местному времени полицейские, проводившие рейд по поимке нелегальных беженцев на переправе Бусиси, задержали беженцев.

«Во-первых, эти люди совершили много нарушений, нелегально проникли в страну, поэтому полиции необходимо провести расследование на предмет того, сколько времени они собираются провести в стране, кто их агенты, какова их цель и кто их спонсор, а также необходимо узнать о их деятельности в ДРК», — сказал Шана.

Кроме того, он заявил о необходимости обследования их здоровья на предмет наличия эболы сразу после того, как полиция известит о них департамент иммиграции.

Министр здравоохранения округа Сенгерема Виллибалд Муюмбу сказал, что уже начал обследование нелегальных мигрантов. Они были больны малярией и уже получили лекарства, а обнаружение эболы возможно только через 21 день наблюдения в стационаре, сообщает газета Nipashe.