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В Москве и Ростовской области задержали подозреваемых в обмане пенсионеров

Происшествия

В числе потерпевших десятки человек

Москва, 11 декабря 2018, 15:01 — REGNUM  Сотрудники полиции задержали мошенников, которые обманывали пенсионеров. Спецоперация прошла в Москве и Ростовской области, передает 11 декабря Общественное телевидение России.

Злоумышленники звонили пожилым людям и, представляясь сотрудниками одного из банков, сообщали о попытках хищения денег. Во время разговора они узнавали данные банковских карт, после чего переводили все деньги себе на счет. Так они похитили более 10 млн рублей.

В числе потерпевших десятки человек. При обыске у задержанных изъяты ювелирные украшения, золотые ордена, а также мобильные телефоны и сим-карты различных операторов.

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