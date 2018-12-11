В Москве и Ростовской области задержали подозреваемых в обмане пенсионеров

Москва, , 15:01 — REGNUM Сотрудники полиции задержали мошенников, которые обманывали пенсионеров. Спецоперация прошла в Москве и Ростовской области, передает 11 декабря Общественное телевидение России.

Злоумышленники звонили пожилым людям и, представляясь сотрудниками одного из банков, сообщали о попытках хищения денег. Во время разговора они узнавали данные банковских карт, после чего переводили все деньги себе на счет. Так они похитили более 10 млн рублей.

В числе потерпевших десятки человек. При обыске у задержанных изъяты ювелирные украшения, золотые ордена, а также мобильные телефоны и сим-карты различных операторов.