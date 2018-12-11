В Щёлково локализован пожар на мебельной фабрике

Щёлково, Московская область, , 14:40 — REGNUM В подмосковном Щёлково удалось локализовать пожар на территории местной мебельной фабрики. Об этом сообщает 11 декабря пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

«По состоянию на 13:10 площадь пожара составляет 1000 кв. м. В 13:38 локализация на площади 1000 кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что в результате возгорания двухэтажного здания предприятия есть пострадавшие. К тушению огня привлекались 71 человек и 22 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября пожарные ликвидировали возгорание в цехе по производству пластмассы в подмосковной Балашихе. По данным МЧС, открытое горение было локализовано на площади 700 кв. м.

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