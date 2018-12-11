В Сирии на подконтрольных Турции территориях уничтожается инфраструктура

Дамаск, , 14:24 — REGNUM 10 декабря в восточной части сирийской провинции Алеппо вспыхнули ожесточенные столкновения между двумя протурецкими группировками. Данный конфликт произошел в городе Аль-Баб. Участвовали фракции Свободной сирийской армии. С одной стороны была «Дивизия Аль-Хамза», с другой — Свободная сирийская полиция.

Следует заметить, что подобные столкновения происходят постоянно. Часто жертвами в них становятся случайные люди, оказавшиеся поблизости. Основная причина конфликтов лежит в материальной сфере: передел зон влияния, выгодных контрольно-пропускных пунктов, бизнесов и имущества.

Кроме этого, протурецкие боевики опустошают объекты инфраструктуры на захваченной сирийской территории. Так недавно активисты сирийской оппозиции опубликовали кадры зала управления гидроэлектростанцией в кантоне Африн. Зал полностью разграблен, оборудование разбито.

Афринская дамба досталась протурецким боевикам в ходе операции «Оливковый гнев», который проводила Турция. На настоящий момент работа ГЭС фактически остановлена. Высоковольтные линии обрезаны и вывезены на металлолом вместе с другим ценным оборудованием.

Ранее эта ГЭС имела мощность около 25 МВт. Водохранилище обеспечивало питьевой водой примерно двести тысяч жителей, вода из резервуара использовалась для орошения 30 тысяч гектаров сельхозугодий.

Сообщается и о вопиющих фактах уничтожения оливковых рощ. Так в кантоне Африн протурецкими боевиками была уничтожена оливковая роща их трех тысяч деревьев.

Исламисты также сдают на металлолом рельсы железнодорожного полотна. Недавно подобный случай произошел в восточной части провинции Идлиб.

Все эти безобразия происходят при молчаливом попустительстве турецких военных.