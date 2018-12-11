В Красноярске против главврача перинатального центра возбудили еще два дела

Красноярск, , 14:05 — REGNUM Следователи возбудили еще два уголовных дела в отношении главного врача Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства, сообщает 11 декабря пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

Сейчас ему вменяется совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 («Получении взятки в значительном размере»), ч. 5 ст. 290 («Получении взятки в крупном размере») и ч. 6 ст. 290 («Получении взятки в особо крупном размере») УК РФ. В ходе расследования дела была установлена причастность главврача еще к двум преступлениям, предусмотренных ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ.

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По данным следствия, в декабре 2016 года подозреваемый при посредничестве главной медсестры получил от представителя одной из фирм 300 тыс. рублей за содействие в заключении контракта на поставку изделий медицинского назначения.

В период с февраля по ноябрь 2017 года главврач также при посредничестве главной медсестры получил от учредителя коммерческой организации взятку несколькими частями в общей сумме 1,95 млн рублей за заключение контракта на поставку расходных материалов для медицинского оборудования.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.

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