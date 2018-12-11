В Марокко ликвидирована ячейка ИГИЛ*

Рабат, , 14:01 — REGNUM Правоохранительные службы Марокко ликвидировали ячейку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 11 декабря Anadolu.

В заявлении министерства внутренних дел страны говорится, что на севере страны в городе Кенитра были арестованы три человека, подозреваемые в связях с террористической группировкой.

«Один из подозреваемых пытался примкнуть к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, затем в Ираке и других странах, после чего начал осуществлять деятельность в Марокко», — отметили в министерстве.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно вербует сторонников в странах, где имеются радикальные исламистские элементы. Несмотря на то, что в Ираке и Сирии деятельность группировки практически пресечена, преступные элементы сохраняют свою активность во многих странах мира.

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