Вторник, 11 Декабря 2018 года
14:26:48 МСК

В Марокко ликвидирована ячейка ИГИЛ*

Происшествия

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Рабат, 11 декабря 2018, 14:01 — REGNUM  Правоохранительные службы Марокко ликвидировали ячейку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 11 декабря Anadolu.

В заявлении министерства внутренних дел страны говорится, что на севере страны в городе Кенитра были арестованы три человека, подозреваемые в связях с террористической группировкой.

«Один из подозреваемых пытался примкнуть к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, затем в Ираке и других странах, после чего начал осуществлять деятельность в Марокко», — отметили в министерстве.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно вербует сторонников в странах, где имеются радикальные исламистские элементы. Несмотря на то, что в Ираке и Сирии деятельность группировки практически пресечена, преступные элементы сохраняют свою активность во многих странах мира.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии приговорили подростка к 12 годам тюрьмы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить