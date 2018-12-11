Вторник, 11 Декабря 2018 года
14:27:14 МСК

В США эвакуирован один из офисов Демпартии

Происшествия

В здании нашли подозрительную посылку

Конкорд, США, 11 декабря 2018, 13:49 — REGNUM  Представительство Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир эвакуировано из-за подозрительного предмета. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в офисе демократов в городе Конкорд. В здании нашли подозрительную посылку. Рядом с пакетом находились три человека, их осмотрели медики.

Представитель партии оказалась говорить о происхождении посылки, ее отправителе и о том, с чем именно связано подозрение. Эта информация не разглашается в интересах следствия.

Здание закрыли, в прилегающем районе перекрыли движение транспорта. На месте работают правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США обнаруживали самодельные бомбы, отправленные политикам и известным деятелям. В числе таковых бывший президент Барак Обама, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, актер Роберт Де Ниро.

Читайте также: У посольства России в США нашли подозрительный пакет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить