В США эвакуирован один из офисов Демпартии

Конкорд, США, , 13:49 — REGNUM Представительство Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир эвакуировано из-за подозрительного предмета. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в офисе демократов в городе Конкорд. В здании нашли подозрительную посылку. Рядом с пакетом находились три человека, их осмотрели медики.

Представитель партии оказалась говорить о происхождении посылки, ее отправителе и о том, с чем именно связано подозрение. Эта информация не разглашается в интересах следствия.

Здание закрыли, в прилегающем районе перекрыли движение транспорта. На месте работают правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США обнаруживали самодельные бомбы, отправленные политикам и известным деятелям. В числе таковых бывший президент Барак Обама, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, актер Роберт Де Ниро.

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