В Тульской области в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

Тула, , 12:55 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тульской области пострадали шесть человек, сообщили 11 декабря в региональном главном управлении МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло в 10:40 мск на пятом километре автодороги Щекино — Липки — Киреевск, где столкнулись «ГАЗель Некст» и ВАЗ-2114.

По предварительной информации, женщина-водитель отечественной легковушки не справилась с управлением и столкнулась с маршруткой. В результате аварии женщину и 1,5-годовалого мальчика, который сидел на переднем сидении ВАЗ, госпитализировали в больницу. Также в аварии пострадали четверо пассажиров «ГАЗели».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тульской области столкнулись два транспортных средства — автомобиль Renault Sandero и автобус ПАЗ. В результате инцидента погибли три человека — двое мужчин и женщина.

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