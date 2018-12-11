В Баварии произошли столкновения между беженцами и полицией

Бамберг, Германия, , 13:03 — REGNUM В анкер-центре для беженцев в немецком городе Бамберг (Бавария) произошли столкновения с полицией. Ранения получили одиннадцать человек, передает канал N-TV 11 декабря.

По словам полиции, после нарушения спокойствия в центре для беженцев было совершено нападение на сотрудников службы безопасности. Несколько человек забаррикадировались. Служба безопасности центра вызвала на подмогу около сотни полицейских.

Беженцы забросали полицию камнями. Во время наведения порядка произошел пожар, были задержаны 9 человек. Начато расследование по факту беспорядков в анкер-центре.

Напомним, так называемые анкер-центры (нем. Zentrum für Ankunft, Entscheidung, Rückführung, сокр. AnkER — центр прибытия, принятия решения, репатриации, — прим. ИА REGNUM) начали свою работу в августе по инициативе министерства внутренних дел Германии.

В них размещены прибывшие в страну мигранты, ожидающие решения миграционной службы. Мигрантам запрещено покидать охраняемую территорию центров. Критики назвали введение таких учреждений созданием гетто для беженцев.

Читайте также: Организация Save the Children критикует создание анкер-центров в Баварии