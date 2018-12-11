Израильские военные вновь убили палестинца

Тель-Авив, Израиль, , 12:49 — REGNUM Министерство здравоохранения Палестины заявило, что израильские военные убили палестинца на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 11 декабря Anadolu.

27-летний Омар Ававде получил ранение в спину, он был экстренно доставлен в больницу, где и скончался от полученных ран. Израильская сторона заявила, что погибший пытался напасть на военнослужащих еврейского государства.

Напомним, противостояние между Израилем и Палестиной на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан продолжает набирать обороты. Массовые акции протеста продолжаются с конца марта 2018 года.