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Израильские военные вновь убили палестинца

Происшествия

Жертва была застрелена в спину

Тель-Авив, Израиль, 11 декабря 2018, 12:49 — REGNUM  Министерство здравоохранения Палестины заявило, что израильские военные убили палестинца на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 11 декабря Anadolu.

27-летний Омар Ававде получил ранение в спину, он был экстренно доставлен в больницу, где и скончался от полученных ран. Израильская сторона заявила, что погибший пытался напасть на военнослужащих еврейского государства.

Напомним, противостояние между Израилем и Палестиной на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан продолжает набирать обороты. Массовые акции протеста продолжаются с конца марта 2018 года.

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