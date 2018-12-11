В Москве злоумышленники похитили у пенсионеров более 10 млн рублей

Москва, , 12:24 — REGNUM Сотрудники полиции задержали в Москве восемь человек, которые подозреваются в хищении у пенсионеров более 10 млн рублей, сообщает 11 декабря пресс-служба главного управления МВД РФ по столице.

По данным ведомства, злоумышленники звонили пожилым людям на мобильные телефоны и представлялись сотрудниками службы безопасности одного из кредитных учреждений. Они сообщали им о попытке хищения денег с их банковских карт.

После того, как потерпевшие говорили злоумышленникам данные карт, с них списывались деньги. Всего фигуранты подозреваются в более 60 преступлениях, в результате которых потерпевшим причинен ущерб в сумме свыше 10 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве была пресечена деятельность банды мошенников, которые похищали деньги с банковских счетов пожилых людей. Ущерб от их противоправной деятельности превысил 100 млн рублей.

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