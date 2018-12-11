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В Ростовской области двое подростков расправились с женщиной

Происшествия

Подростки выпивали с молодой женщиной, а потом расправились с ней за отказ от интимной близости

Миллерово, Ростовская область, 11 декабря 2018, 12:14 — REGNUM  Двое жителей Ростовской области 15 и 16 лет задержаны по подозрению в убийстве молодой женщины. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба СКР. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Тело 28-летней женщины было обнаружено 8 декабря на окраине города Миллерово, в лесополосе. По предварительным данным следствия, 5 декабря женщина выпивала вместе с подростками. Затем юные собутыльники предложили женщине вступить с ними в интимную связь. Та отказалась, что не понравилось подросткам, — они задушили женщину ремнем. Тело бросили на месте преступления.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых. Кроме того, следователи намерены проверить причастность подростков к другим возможным преступлениям, исследовать ситуацию в их семьях, проверить работу органов профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в суд было передано уголовное дело о зверском убийстве 40-летней женщины, матери пяти детей, в краснодарском поселке Псебай. В совершении изнасилования и убийства женщины с особой жестокостью обвиняются двое местных жителей, один из которых — несовершеннолетний.

Об этом: Кубань: дело о жестоком убийстве многодетной матери в Псебае передано в суд

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Подростковая преступность
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