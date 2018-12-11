Вторник, 11 Декабря 2018 года
12:32:30 МСК

Сотрудника СБУ обвинили в получении незаконной выгоды в Киеве

Происшествия

Сотрудник СБУ получил почти $50 тыс. за свои незаконные действия

Киев, 11 декабря 2018, 12:08 — REGNUM  Сотрудника службы безопасности Украины (СБУ) обвинили в получении незаконной выгоды в размере $47,5 тыс. от иностранцев, сообщает 11 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, обвинение предъявило национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Отмечается, что под обвинение попал руководитель одного из подразделений СБУ в Киеве и Киевской области. Он предоставлял иностранцам украинское гражданство, получая за это незаконное вознаграждение.

При этом сотрудник работал вместе с подельником.

Читайте также: В Одесской области задержали продажного военного комиссара

Напомним, ранее в Одесской области был задержан военный комиссар, который за взятку освобождал военнообязанных от прохождения военной срочной службы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить