Сотрудника СБУ обвинили в получении незаконной выгоды в Киеве

Киев, , 12:08 — REGNUM Сотрудника службы безопасности Украины (СБУ) обвинили в получении незаконной выгоды в размере $47,5 тыс. от иностранцев, сообщает 11 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, обвинение предъявило национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Отмечается, что под обвинение попал руководитель одного из подразделений СБУ в Киеве и Киевской области. Он предоставлял иностранцам украинское гражданство, получая за это незаконное вознаграждение.

При этом сотрудник работал вместе с подельником.

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