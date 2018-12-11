В Дагестане прохожие поймали выпавшего из окна ребёнка

Махачкала, , 12:00 — REGNUM В городе Махачкале двое мужчин поймали ребёнка, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже. Пятилетняя Айша получила минимальные травмы и её здоровью сейчас ничего не угрожает. Момент спасения девочки был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения, передаёт 11 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщают в социальных сетях, ребёнка ловили водитель маршрутного такси Тагир Магомедов и его товарищ. Так как девочка весит 17 кг, один из мужчин в результате спасательной операции вывихнул себе кисти обеих рук.

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Как сообщало ИА REGNUM, шестиклассник из Дербентского района Дагестана Ильмар в сентябре 2018 года спас от гибели двухлетнего ребенка. Тот упал в канал, устроенный для полива, и его течением понесло под мост. Увидев это, школьник тут же кинулся в бурный поток и вытащил ребёнка. За свой мужественный поступок мальчик от главы района Фуада Шихиева получил почётную грамоту и планшет.

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