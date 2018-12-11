На Камчатке сотрудницы магазина подозреваются в избиении полицейских

Вилючинск, Камчатский край, , 11:54 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих жительниц закрытого города Вилючинск в Камчатском крае, которые подозреваются в избиении полицейских, сообщает 11 декабря пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, 31 октября текущего года сотрудники полиции находились в магазине в связи с пресечением административного правонарушения по факту реализации там алкогольной продукции без лицензии.

В это время сотрудницы магазина применили в отношении полицейских физическое насилие, при этом одна из подозреваемых ударила сотрудника полиции кулаком в грудь, а вторая толкнула другого полицейского и поцарапала его руку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарском районе Чувашии было возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции. У одного из стражей порядка — ножевые раны, у другого — ранения от укусов собак.

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