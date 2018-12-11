В Ростовской области грудной ребенок утонул в ванне

Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Кагальницком районе Ростовской области младенец утонул в ванне по недосмотру оставленной с ним женщины. Об этом 11 декабря сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Трагедия произошла 7 декабря, когда местная жительница попросила свою подругу присмотреть за детьми — трехлетним мальчиком и восьмимесячной девочкой. Женщина оставила детей в наполненной водой ванне и ушла.

Вернувшись, она нашла девочку без признаков жизни. Экспертиза показала, что ребенок утонул. В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Камчатке нашли мертвым девятилетнего мальчика. Ребенок забрался в стиральную машину и не смог выбраться.

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