Пожар на подстанции в Липецкой области: обошлось без жертв

Задонск, Липецкая область, , 11:27 — REGNUM Пожар на газораспределительной подстанции у села Хмелинец Задонского района Липецкой области был полностью ликвидирован в 22:30. Как сообщила пресс-служба регионального управления МСЧ, никто не пострадал.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сигнал о загорании подстанции поступил диспетчерам в 21:30. На место происшествия выехали пять спасательных и пожарных подразделений.

Очагом возгорания был газопровод диаметром 159 мм. Здание контейнерного типа площадью 24 квадратных метра было полностью охвачено огнём. Высота пожара составляла четыре метра.

Прибывшие на место аварийные бригады приступили к перекрытию задвижек. В 21:43 давление на станции было полностью перекрыто. К 21:55 интенсивность горения снизилась, высота огня составила 5,5 метра. В 22:09 было ликвидировано открытое горение.

Как сообщали очевидцы, пожару предшествовал негромкий взрыв. Причины произошедшего пока не установлены.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области горит газораспределительная подстанция