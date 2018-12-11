Хуситы сбили самолет-разведчик коалиции во главе с Эр-Риядом – СМИ

Сана, , 11:24 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы сбили 11 декабря самолет-разведчик коалиции во главе с Саудовской Аравией на западе страны, сообщает Al Masdar News.

По информации местных СМИ, ракетный батальон хуситов сбил самолет-разведчик, когда он пролетал над позициями хуситов в округе Аль-Дурихами. На данный момент более подробной информации от хуситов не поступало.

Напомним, в 2015 году в гражданскую войну в Йемене вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая выступила на стороне свергнутого президента Мансура Хади. Продолжающиеся в Швеции переговоры по примирению сторон недавно зашли в тупик из-за требования верных Хади сил передать им порт Ходейда, за который на протяжении долгого времени велись напряженные бои.

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