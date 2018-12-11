СКР проверит обстоятельства смерти чемпионки по панкратиону в Братске

Братск, Иркутская область, , 11:17 — REGNUM По факту гибели в городе Братск чемпионки России по панкратиону Ирины Рыбниковой началась проверка. Об этом со ссылкой на Следственное управление СКР по Иркутской области сообщает телеканал «РЕН-ТВ».

В ведомстве отметили, что предварительной причиной смерти 15-летней школьницы стал удар током в ванной. Тренер спортсменки уточнил, что она находилась в ванной комнате, где говорила по сотовому, стоящему на зарядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 13-летняя девочка жительница Красноярска погибло от удара током в ванной. По одной из версий, девочка уронила в воду подключенный к зарядному устройству сотовый телефон.

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