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С Замоскворецкой ветки метро пришлось убрать неисправный поезд — СМИ

Происшествия

Ранее стало известно, что движение поездов Московского метрополитена на участке от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» восстановлено и вводится в график

Москва, 11 декабря 2018, 11:12 — REGNUM  Для восстановления движения на Замоскворецкой линии московской подземки один из составов пришлось убрать — по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

«Один из поездов мы были вынуждены убрать с линии. Сейчас он проходит проверку», — цитирует слова источника агентство «Москва».

Ранее стало известно, что движение поездов метрополитена на участке от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» восстановлено и вводится в график.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 декабря, в утренний «час-пик» появились несколько сообщений о сбоях на «зелёной» ветке метро — об увеличении интервалов и полном отсутствии движения поездов. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что пассажирам по громкой связи предлагали покинуть метро.

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