В Подмосковье задержали подозреваемого в хранении более 3 кг наркотиков

Котельники, Московская область, , 11:09 — REGNUM Сотрудники полиции задержали жителя города Котельники Московской области, который подозревается в хранении более 3 кг марихуаны, сообщает 11 декабря пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, в ходе личного досмотра у 48-летнего мужчины был обнаружен и изъят сверток с 5 граммами амфетамина. В ходе обыска квартиры подозреваемого в шкафу было обнаружено и изъято еще более 3 кг марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Московской области была пресечена деятельность крупной лаборатории по изготовлению наркотиков, в лаборатории силовики обнаружили и изъяли свыше 14 кг наркотического средства мефедрон, 20 литров наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и химикаты.

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