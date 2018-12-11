Вторник, 11 Декабря 2018 года
12:36:24 МСК

В Подмосковье задержали подозреваемого в хранении более 3 кг наркотиков

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Котельники, Московская область, 11 декабря 2018, 11:09 — REGNUM  Сотрудники полиции задержали жителя города Котельники Московской области, который подозревается в хранении более 3 кг марихуаны, сообщает 11 декабря пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, в ходе личного досмотра у 48-летнего мужчины был обнаружен и изъят сверток с 5 граммами амфетамина. В ходе обыска квартиры подозреваемого в шкафу было обнаружено и изъято еще более 3 кг марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Московской области была пресечена деятельность крупной лаборатории по изготовлению наркотиков, в лаборатории силовики обнаружили и изъяли свыше 14 кг наркотического средства мефедрон, 20 литров наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и химикаты.

Читайте также: Крупную нарколабораторию накрыли силовики в Подмосковье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить