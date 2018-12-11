Афганские силы безопасности предотвратили ракетный обстрел столицы

Кабул, , 12:27 — REGNUM Управление полиции Кабула опубликовало официальное заявление, согласно которому сотрудниками полиции удалось предотвратить ракетный обстрел столицы.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», утром 9 декабря сотрудники полиции обнаружили в Девятом полицейском округе Кабула ракету модели BM-1.

Ракета была подготовлена террористами для атаки на столицу Афганистана.

На место была вызвана группа кабульской полиции по обезвреживанию взрывных устройств, которая и деактивировала ракету.

В полиции Кабула заявили, что будет проведено тщательное расследование с целью установить, кто готовил эту террористическую атаку.

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за подготовку теракта.