ДТП с пятью погибшими в Бурятии: иномаркой управлял полицейский

Улан-Удэ, , 10:55 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии следствие выясняет подробности ДТП с участием сотрудника полиции, в результате которого погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 декабря в республиканском следственном управлении СКР.

По данным ведомства, два автомобиля столкнулись вечером 10 декабря на автодороге Култук — Монды возле села Торы Тункинского района. Одной из машин управлял 35-летний сотрудник местного отдела полиции. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По имеющейся информации, 10 декабря старший участковый уполномоченный МО МВД России «Тункинский» на своем автомобиле Toyota Camry выехал из райцентра к своему участку в селе Далахай. При этом страж порядка исполнял служебные обязанности. Вместе с ним в машине ехал местный житель, который попросил подвезти его до деревни. На участке между 53 и 54 км автодороги А 333 Култук — Монды иномарка полицейского столкнулась с автомобилем Toyota Corona, ехавшим во встречном направлении. В этом автомобиле находились пятеро местных жителей, все они погибли. Полицейский и его попутчик в автоаварии выжили, но получили различные повреждения. Их доставили в больницу.

Образцы крови водителей направлены в наркологический диспансер для химических исследований. В ближайшее время по уголовному делу будет назначена автотехническая судебная экспертиза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о страшном ДТП на трассе Култук — Монды стало известно сегодня, 11 декабря. Как сообщили в республиканском МВД, погибшие — трое мужчин (55, 59, 49 лет) и две женщины (56 и 55 лет).

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