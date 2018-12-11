Мэрия города Богор выделила 1,5 млрд рупий на ликвидацию последствий шторма

Богор, Индонезия, , 10:21 — REGNUM Правительство города Богор на Западной Яве выделило из бюджета 1,5 млрд рупий на восстановление домов после шторма, сообщает Antaranews.

Мэр Богора Бима Арья заявил, что финансовых средств все еще не хватает, потому что по последним данным повреждено около 1820 домов.

Известно, что мэр общался с государственным секретарем и губернатором Западной Явы, который пообещал уделить особое внимание восстановлению инфраструктуры после шторма, обрушившегося на город 6 декабря.

Кроме того, правительство города Богор предоставило заинтересованным гражданам Индонезии, желающим оказать финансовую помощь, счет в Банке Индонезия, куда можно перечислить сумму.

Напомним, непогода, сопровождаемая сильным ветром и проливными дождями, обрушилась на город Богор 6 декабря, повредив тысячу домов и сотню машин. Известно об одном погибшем.