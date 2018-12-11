Потянуло на сладкое: в Чувашии задержаны похитители мёда

Чебоксары, , 10:12 — REGNUM В Чувашии раскрыта кража, совершённая на железнодорожной станции Вурнары. Из контейнера грузового поезда было похищено 440 банок мёда, в совершении преступления подозревают трёх жителей республики, сообщили ИА REGNUM в Чувашском ЛО МВД на транспорте.

Кража была совершена в ноябре. В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в составе грузового поезда, прибывшего на станцию Сергач, обнаружен контейнер со следами проникновения. Ранее состав останавливался на станции Вурнары, где оперативные сотрудники и обнаружили место складирования похищенного груза.

«Более 440 полулитровых банок мёда, прикрытых сухой травой и ветками, находились возле опоры контактной сети. Было установлено, что мужчины, прибыв в вечернее время на станцию, срезали с железнодорожного контейнера запорно-пломбировочное устройство и похитили мёд на общую сумму более 87 тыс. рублей», — говорят в транспортной полиции.

При попытке вывезти мёд был задержан 26-летний житель Чувашии. В причастности к краже подозревают также ещё двух мужчин, ранее судимых и нигде не работающих. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в структуре преступлений, совершаемых на железной дороге, немалую долю составляют кражи, особенно в курортный сезон. Зачастую крадут личное имущество, документы, сотовые телефоны, деньги. Крадут и имущество, принадлежащее юрлицам. Одно из резонансных дел — кража 33 тон щебня в 2009 году, которое было вывезено с грузового двора станции Канаш. Тогда за преступление был оштрафован 40-летний бизнесмен.

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