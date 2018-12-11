По меньшей мере четыре человек погибли в результате теракта в Афганистане

Кабул, , 10:07 — REGNUM По меньшей мере четыре человека стали жертвами 11 декабря теракта поблизости от столицы Афганистана, сообщает со ссылкой на официальных лиц страны американское агентство Associated Press.

По данным властей, теракт произошел в пригороде Кабула целью террориста-смертника стал конвой сотрудников служб безопасности страны. Как отметили в МВД, помимо четырех погибших ранения также получили шестеро человек.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за акт насилия. Тем не менее ранее за подобными нападениями стояли боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее, 10 декабря, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также совершили нападения на блокпост в провинции Кандагар, в результате чего погибли восемь полицейских.