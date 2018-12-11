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ВСУ обстреляли 13 населенных пунктов ДНР

Происшествия

Всего было выпущено 166 боеприпасов

Донецк, 11 декабря 2018, 10:02 — REGNUM  Украинские боевики обстреляли 24 раза Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 10 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ вели обстрел на всех трех направлениях из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия. Под обстрел попали населенные пункты Горловка, Зайцево, Доломитное, Донецк, Трудовские, Каштановое, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Александровка, Ленинское, Саханка и поселок шахты им. Гагарина. Все за сутки ВСУ выпустили 166 боеприпасов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ДНР заявили, что украинские боевики готовят широкомасштабное наступление на юге республики с целью прорваться к границе с Россией.

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Артобстрелы республик Донбасса
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