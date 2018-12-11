Глава новгородского Роспотребнадзора останется под стражей до февраля

Великий Новгород, , 09:56 — REGNUM Новгородский районный суд 10 декабря рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Росоловского и продлил срок его содержания под стражей до 13 февраля 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новгородской области.

Росоловский обвиняется в получении крупной взятки в виденезаконного оказания услуг имущественного характера (по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в виде имущества в значительном размере (по ч. 2 ст. 290 УК РФ). Следствие обвиняет главу регионального управления Роспотребнадзора в том, что в 2018 году за попустительство в отношении птицефабрики ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» он получил от директора компании взятку в виде оплаты стоматологических услуг за счёт организации на сумму около 500 тыс. рублей, а в 2016 году от одной из организаций Боровичского района Новгородской области — взятку в виде мебели на сумму более 70 тыс. рублей.

Прокуратура региона полагает, что, оказавшись на свободе, Росоловский может скрыться от органов предварительного расследования либо воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство следственного управления СКР рассчитывает завершить расследование уголовного дела в отношении Росоловского в первом квартале 2019 года.

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