Монахини из Лос-Анджелеса потратили в казино чужие $500 тыс

Лос-Анджелес, США, , 09:56 — REGNUM В США две монахини промотали в казино Лас-Вегаса около $500 тыс., «позаимствованные» со счета католической школы, передает немецкий канал N-TV 11 декабря.

В ходе обычной проверки бухгалтерия католической школы Сент-Джеймс, расположенной в районе Лос-Анджелеса, обнаружила нехватку крупной суммы.

Выяснилось, что сестры Мэри Маргарет Кройпер и Лана Чанг тратили средства школы на протяжении нескольких лет, чтобы утолить свою страсть к азартным играм. В средства школы входили пожертвования и плата за обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре немецкого священника уличили в краже €120 тыс., собранных из подаяний прихода. Украденные деньги он перевел интернет-мошенникам.

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