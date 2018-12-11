Вторник, 11 Декабря 2018 года
11:14:08 МСК

Расследование массового убийства в Индонезии продолжается — министр Виранто

Происшествия

Убийство 24 строителей в Папуа произошло 4 декабря 2018 года

Джакарта, 11 декабря 2018, 10:05 — REGNUM  Министр по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто заявил, что в настоящее время операция в связи с расстрелом рабочих-строителей в Ндуге (провинция Папуа) все еще продолжается, сообщает Antaranews.

«Операция все еще проводится как на месте происшествия, так и рядом с ним», — заявил Виранто после проведения координационного совещания по решению ситуации в Папуа 11 декабря.

На координационном совещании присутствовали, в частности, представители полиции, военные и сотрудники министерства иностранных дел.

По словам министра, 17 человек погибли, другие четверо были найдены в укрытии, они остались живы, в то время как о судьбе еще четверых ничего не известно.

«Мы надеемся, что их найдут живыми», — отметил Виранто, добавив, что объединенная группа военных и полиции преследуют группировку, которая совершила это преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое убийство 24 строителей в Папуа произошло 4 декабря 2018 года во время строительства отрезка дороги Вамена — Мумугу, протяженность которой 278 километров.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии: «Строительство и развитие Папуа продолжится»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бандитизм, разбой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить