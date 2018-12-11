Расследование массового убийства в Индонезии продолжается — министр Виранто

Джакарта, , 10:05 — REGNUM Министр по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто заявил, что в настоящее время операция в связи с расстрелом рабочих-строителей в Ндуге (провинция Папуа) все еще продолжается, сообщает Antaranews.

«Операция все еще проводится как на месте происшествия, так и рядом с ним», — заявил Виранто после проведения координационного совещания по решению ситуации в Папуа 11 декабря.

На координационном совещании присутствовали, в частности, представители полиции, военные и сотрудники министерства иностранных дел.

По словам министра, 17 человек погибли, другие четверо были найдены в укрытии, они остались живы, в то время как о судьбе еще четверых ничего не известно.

«Мы надеемся, что их найдут живыми», — отметил Виранто, добавив, что объединенная группа военных и полиции преследуют группировку, которая совершила это преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое убийство 24 строителей в Папуа произошло 4 декабря 2018 года во время строительства отрезка дороги Вамена — Мумугу, протяженность которой 278 километров.

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