Найроби, , 09:43 — REGNUM Пять представителей Национального управления производством зерновых (NCPB), среди них заместитель руководителя и участник торговли, были арестованы представителями Этической анти-коррупционной комиссии (EAСС) по «кукурузному скандалу» в Эльдорете и Кисуму 10 декабря. Об этом сообщает Kenya Today.

По данным портала, подозреваемые уже 11 декабря предстанут перед судом.

Знаменитый «кукурузный скандал» по продаже импортированной кукурузы был предан гласности в Кении в 2009 году. В конце 2008 года запрет на импорт кукурузы был смягчен для бизнесменов. Им разрешалось импортировать немного кукурузы, чтобы поддержать и наладить местное производство, которое не могло обеспечить местный рынок. В 2009 году бизнесмен Уильям Руто был обвинен в перепродаже импортированной кукурузы, все документы NCPB подтверждали его причастность к делу. Кенийская анти-коррупционная комиссия расследует скандал до сих пор.

Источники сообщают, что картели-союзники заместителя президента Кении Уильяма Руто в «панике» из-за арестов на этой недели.

Также в Кении идут слухи, что глава публичных наказаний DPP и Агентство по расследованию преступлений DCI собираются «простить» министру энергетики Чарльзу Кетеру скандалы в его реестре. Таким образом, главными целями следователей являются небольшие картели, многие из которых уже перебрались в Уганду, чтобы избежать арестов.