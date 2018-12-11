Возбуждено дело после ДТП с маршруткой и двумя погибшими в Ленобласти

Ломоносов, Ленинградская область, , 09:04 — REGNUM В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту трагического ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса ПАЗ. В результате дорожной аварии погибли два человека, еще трое, в том числе ребенок, получили травмы.

Как установлено, 10 декабря около 17:30 в деревне Кипень Ломоносовского района, у дома 60 по Ропшинскому шоссе, мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой.

Две пассажирки легкового автомобиля погибли на месте. Водитель иномарки и двое других пассажиров — девочка 2002 г. р. и женщина средних лет — получили травмы средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), сообщили 11 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Максимальное наказание за это преступление — до семи лет лишения свободы.

По предварительным данным, водитель Renault Logan не справился с управлением на зимней дороге.

Напомним, что это уже вторая авария с двумя жертвами за последние дни в Ломоносовском районе Ленобласти. Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря на 21 километре Гостилицкого шоссе при столкновении грузового автомобиля и Renault Logan погибли на месте мужчина и женщина, находившиеся в легковом автомобиле.

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