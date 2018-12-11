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США подтвердили гибель пяти морских офицеров в Японии

Происшествия

В результате общее число погибших достигло шести человек

Вашингтон, 11 декабря 2018, 08:59 — REGNUM  Американские военные подтвердили гибель пятерых морских пехотинцев, пропавших без вести после крушения самолета в Японии, сообщает 11 декабря Agence France-Presse.

В результате общее число погибших достигло шести человек, в то время как в экипаже находилось семеро военных, седьмого члена экипажа удалось спасти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2018 года американский истребитель F/A-18 потерпел кружение неподалеку от японской префектуры Окинава, совершая тренировочный полет. Причиной крушения стала проблема с двигателем.

Читайте ранее в этом сюжете: Крушение самолета ВМС США в Японии: спасли восемь человек

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Авиапроисшествия
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