США подтвердили гибель пяти морских офицеров в Японии

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Американские военные подтвердили гибель пятерых морских пехотинцев, пропавших без вести после крушения самолета в Японии, сообщает 11 декабря Agence France-Presse.

В результате общее число погибших достигло шести человек, в то время как в экипаже находилось семеро военных, седьмого члена экипажа удалось спасти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2018 года американский истребитель F/A-18 потерпел кружение неподалеку от японской префектуры Окинава, совершая тренировочный полет. Причиной крушения стала проблема с двигателем.

Читайте ранее в этом сюжете: Крушение самолета ВМС США в Японии: спасли восемь человек