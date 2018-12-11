В Екатеринбурге сотрудникам скандальной «Золушки» недоплачивали зарплату

Екатеринбург, , 08:40 — REGNUM В Екатеринбурге четырём сотрудникам муниципального унитарного предприятия «Золушка» погашена задолженность по заработной плате в размере более 109 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что четырём работникам предприятия, осуществляющим трудовую деятельность по внутреннему совместительству, с января 2018 года по октябрь 2018 года начислялась и выплачивалась заработная плата ниже минимального размера оплаты труда», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал, связанный с деятельностью ЕМУП «Золушка», которое занимается организацией питания в школах Екатеринбурга, разразился в начале 2018 года после того, как в нескольких учреждениях среднего образования города произошло массовое отравление школьников.

После инцидента были организованы прокурорская и доследственная проверки. По факту массового отравления учащихся возбуждено уголовное дело. Впоследствии по итогам проверки надзорного органа было возбуждено ещё одно уголовное дело по подозрению в злоупотреблениями должностными полномочиями.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в ряде случаев продукты питания закупались по завышенной цене, а в некоторых случаях фактически оплаченные услуги не предоставлялись.

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