В Одессе задержали международную группировку наркоторговцев

Одесса, Украина, , 08:30 — REGNUM Международная группа наркоторговцев была задержана в Одессе полицией, сообщает 11 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, членами группы являлись пятеро жителей Одесской области в возрасте от 36 до 39 лет. Один из них — организатор группы — является гражданином Израиля. Группа поставляла наркотики в особо крупных размерах из ЕС на Украину.

В ходе обысков было обнаружено и изъято более 1,5 тыс. таблеток «Экстази», 500 г кокаина, 200 г амфетамина, более 2 кг каннабиса, пистолеты, патроны и газовые баллончики. Стоимость всей изъятой партии составила около $2 млн.

Напомним, ранее полиция задержала в Мукачево группу наркоторговцев из четырех человек.