В США мужчина признался в стрельбе по детям

Джексон, США, , 08:26 — REGNUM Правоохранительные органы американского штата Миссисипи подтвердили признательные показания мужчины в том, что он покушался на жизнь двух детей в ноябре 2018 года неподалеку от здания больницы, сообщает 11 декабря Fox News.

20-летний Алькантера Гарнер признался, что 29 ноября, находясь возле медицинского центра при университете Миссисипи открыл стрельбу из собственного автомобиля, в результате чего двое детей, возраст которых один и три года, получили ранения. Мотивы преступника неизвестны.

Напомним, в США регулярно происходят случаи использования огнестрельного оружия для стрельбы по невинным гражданам. Одной из причин является вторая поправка к конституции страны, позволяющая свободное ношение оружия для американских граждан.

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