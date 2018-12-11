Спустя девять лет женщина в США вернула кольцо, упавшее в унитаз

Нью-Джерси, США, , 08:06 — REGNUM Женщине из американского штата Нью-Джерси удалось вернуть свое обручальное кольцо, спущенное в унитаз девять лет назад, сообщает 11 декабря Fox News.

В этом ей помог сотрудник отдела общественных работ, знающий эту историю. Проводя ремонтные работы неподалеку от ее дома, мужчина обнаружил в канализационном люке блестящий объект.

После того, как над кольцом были проведены все необходимые очистительные работы, женщина вновь смогла его надеть. Впредь она будет его снимать перед тем, как приступить к уборке в туалете.