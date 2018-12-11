Число жертв трагедии с участием автобуса в Гонконге выросло до четырех

Гонконг, Китай, , 07:52 — REGNUM Количество жертв дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса увеличилось до четырех человек, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

По словам властей Гонконга, среди одиннадцати человек, получивших ранения, четверо находятся в критическом состоянии с серьезными травмами, состояние двух человек вызывает серьезные опасения и еще пятеро находятся в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел около 14:00 по местному времени в районе Норт-Пойнт Восточного округа города.

Причины трагедии до сих пор еще доподлинно не установлены, однако, по предварительным данным, пассажирское транспортное средство начало движение после того, как из него вышел водитель. Он пытался догнать автобус, но не смог. В итоге автобус выехал на тротуар и задавил группу людей.

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