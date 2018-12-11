ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР

Луганск, , 07:31 — REGNUM Три раза украинские военные обстреляли Луганскую Народную Республик (ЛНР) за сутки 10 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли пгт Донецкий, Славяносербск и Калиново. При это украинские боевики применили минометы различных калибров, БМП, гранатометы и пулеметы.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев постоянно стягивает военную технику к линии фронта и ведет обстрелы ДНР и ЛНР, отказываясь от любых попыток мирного урегулирования конфликта.

Также ранее в ДНР заявили, что на 14 декабря ВСУ планируют масштабное наступление на мариупольском направлении с целью прорваться к границе ДНР и России.

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