Забайкалье. Решена проблема жителей села, которые месяц живут без света

село Усть-Каренга, Забайкальский край, , 07:01 — REGNUM Обнадёживающие известия получили жители села Усть-Каренга Тунгокоченского района Забайкальского края, которые почти месяц живут без электричества. По данным регионального министерства территориального развития, взамен вышедшего из строя дизель-генератора, единственного источника получения электроэнергии, 13 декабря в район доставят новую дизельную электростанцию стоимостью 889,4 тысячи рублей. Её запуск намечен на 14 декабря.

«Усть-Каренга — это уникальное село с населением 162 человека, в котором проживают преимущественно русские и эвенки. Расположено оно в труднодоступном месте, на левом берегу реки Каренга. Местные жители живут в условиях дикой природы, занимаются рыболовством и охотой. Добраться до поселения можно по зимнику, также в селе есть посадочная полоса для малых судов авиации», — пояснили в региональном министерстве территориального развития.

Как уже сообщало ИА REGNUM, дизельный генератор, который снабжал населенный пункт электричеством, вышел из строя ещё 15 ноября. С этого времени начальная школа, детский сад, библиотека работают без электричества.

Известно, что, кроме села Усть-Каренга, дизельные электростанции закуплены ещё для семи населенных пунктов, не обеспеченных централизованным электроснабжением.

В частности, одну дизельную электростанцию стоимостью 557,9 тысячи рублей поставят в село Семиозерье Красночикойского района. Населённый пункт не обеспечен дорожной связью, количество проживающего населения 17 человек.

Одну ДЭС стоимостью 1,2 миллиона рублей поставят в село Кактолга Газимуро-Заводского района. Три установки стоимостью 2,2 миллиона рублей направят в села Горбица Сретенского района, Красный Яр и Юмурчен Тунгокочинского района, проезд к которым также не обеспечен дорожной сетью. Численность населения данных сёл составляет менее 100 человек.

Средства на покупку дизельных установок в размере 15 миллионов рублей выделены из резервного фонда региона в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016−2020 годы)».

Всего в Забайкалье насчитывается 23 населённых пункта, не обеспеченных централизованным электроснабжением.

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