Коммунальная авария в Барнауле: пострадала девочка

Барнаул, , 06:36 — REGNUM Коммунальная авария, случившаяся в Октябрьском районе Барнаула (посёлок Восточный), повлекла за собой несчастный случай: девятилетняя девочка получила ожог ноги, наступив в лужу с кипятком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, ЧП произошло накануне, 10 декабря. В настоящее время ребенок с термическим ожогом ноги доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, серьёзная коммунальная авария в Октябрьском районе Барнаула случилась 8 декабря. Из-за порыва теплотрассы от теплоснабжения были отключены 55 многоквартирных домов, детские сады, школы и дома частного сектора.

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