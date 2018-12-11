Автомобильная авария в Бурятии унесла жизни пяти человек

Улан-Удэ, , 06:00 — REGNUM На трассе в Тункинском районе Бурятии столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД республики.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на участке трассы Култук — Монды. На дороге произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

В результате столкновения погибли пятеро человек, находившихся в автомобиле Toyota Premio, еще двое пострадавших получили ранения. Их доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Людиновском районе Калужской области пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне автобуса находили 11 человек. По факту ДТП проводится проверка. Пассажиры за оказанием медпомощи не обращались.