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Автомобильная авария в Бурятии унесла жизни пяти человек

Происшествия

Еще два человека ранено

Улан-Удэ, 11 декабря 2018, 06:00 — REGNUM  На трассе в Тункинском районе Бурятии столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД республики.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на участке трассы Култук — Монды. На дороге произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

В результате столкновения погибли пятеро человек, находившихся в автомобиле Toyota Premio, еще двое пострадавших получили ранения. Их доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Людиновском районе Калужской области пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне автобуса находили 11 человек. По факту ДТП проводится проверка. Пассажиры за оказанием медпомощи не обращались.

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Дорожно-транспортные происшествия
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