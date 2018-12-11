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Количество жертв схода оползня на юго-западе Китая выросло до четырех

Происшествия

Все 11 человек были извлечены уже к 13:00 по местному времени 10 декабря

Чэнду, Китай, 11 декабря 2018, 04:30 — REGNUM  Четыре человека погибли в результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

Оползень накрыл несколько жилых домов в деревне Фэншуй уезда Сюйю близ города Лучжоу около 16:20 по местному времени 9 сентября. В общей сложности 11 человек оказались погребенными под завалами, один — пропал без вести.

Все 11 человек были извлечены уже к 13:00 по местному времени 10 декабря. Четверо из них погибли. Среди них один скончался на месте, трое остальных — умерли по пути в госпиталь или во время лечения в госпитале, сообщили местные власти.

Семеро раненых проходят лечение в местных госпиталях. Более тысячи человек приняли участие в поисково-спасательной операции. Они по-прежнему продолжаются искать пропавшего без вести, личность которого установлена. Им оказался местный работник дорожных служб.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая сошел оползень на жилые дома, есть жертвы

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Оползни, лавины, сели
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