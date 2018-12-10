СК устанавливает обстоятельства гибели известного бизнесмена в Саратове

Саратов, , 23:54 — REGNUM В Саратове проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в рабочем кабинете в одном из спортивных комплексов. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовксой области.

По данным ведомства, вечером около 20:00 по местному времени сотрудники спорткомплекса услышали хлопок в одном из служебных помещений комплекса. Дверь кабинета, из которого донесся звук, была заперта изнутри. После вскрытия кабинета там был обнаружен один из учредителей комплекса без признаков жизни.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти мужчины.

По информации «Взгляд-инфо», погиб владелец сети фитнес-клубов «Физкульт» и World Class Андрей Еремин. Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что во время чистки личного оружия прогремел выстрел. От полученного ранения бизнесмен скончался на месте.

Соболезнования родным и близким Еремина выразил глава Саратова Михаил Исаев.