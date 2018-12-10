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В аэропорту Тбилиси тщательно проверили мужчин с Украины

Происшествия

После инцидента с «героями АТО», грузинские правоохранители усилили меры безопасности

Тбилиси, 10 декабря 2018, 23:29 — REGNUM  Мужчины-граждане Украины подверглись тщательной проверке со стороны грузинских пограничиников, заявил представитель неправительственной организации «Интерньюз-Украина» Андрей Кулаков, сообщил 10 декабря телеканал «Громадське».

"Прилетел рейс из Киева и всех мужчин еще до паспортного контроля постепенно отделили отдельно в сторону. Женщин пропустили, а у мужчин забрали документы и отнесли их в отдельную комнату без всяких объяснений», — рассказал Кулаков.

Он также добавил, что пограничники сняли копии со всех документов.

Напомним, 3 декабря стало известно о задержании в Тбилиси семи граждан Украины, среди которых оказался депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко (настоящее имя Константин ГришинИА REGNUM ). Их подозревают в торговле оружием.

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По некоторым данным, задержанные — члены добровольческого бандформирования «Донбасс», которые принимали участие в гражданской войне на Украине.

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Происшествия в аэропортах
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