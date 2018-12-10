Жители Липецкой области в соцсетях сообщают об аварии на газопроводе

Задонск, Липецкая область, , 22:19 — REGNUM Фотографии сильного пожара у села Хмелинец Задонского района Липецкой области выложили в сеть местные жители 10 декабря. По предварительным данным, пожар произошел на газораспределительной станции.

Как сообщают пользователи группы «Мой Задонск» в соцсети «ВКонтакте», сначала раздался взрыв, а затем возник пожар, зарево которого видно издалека. Пользователи соцсети предположили, что пожар произошел на газопроводе.

По информации издания Gorod48, пожар произошел на газораспределительной станции, в результате ЧП без газа остались села Липовка и Невежин Колодец. Официальных данных от МЧС пока нет. Неизвестно, есть ли пострадавшие при происшествии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в результате аварии на газопроводе в Рязанской области без газа остались жители Путятинского района.

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