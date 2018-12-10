Понедельник, 10 Декабря 2018 года
22:38:06 МСК

Жители Липецкой области в соцсетях сообщают об аварии на газопроводе

Происшествия

Жители публикуют фото с места аварии

Задонск, Липецкая область, 10 декабря 2018, 22:19 — REGNUM  Фотографии сильного пожара у села Хмелинец Задонского района Липецкой области выложили в сеть местные жители 10 декабря. По предварительным данным, пожар произошел на газораспределительной станции.

Как сообщают пользователи группы «Мой Задонск» в соцсети «ВКонтакте», сначала раздался взрыв, а затем возник пожар, зарево которого видно издалека. Пользователи соцсети предположили, что пожар произошел на газопроводе.

По информации издания Gorod48, пожар произошел на газораспределительной станции, в результате ЧП без газа остались села Липовка и Невежин Колодец. Официальных данных от МЧС пока нет. Неизвестно, есть ли пострадавшие при происшествии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в результате аварии на газопроводе в Рязанской области без газа остались жители Путятинского района.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы сроки ликвидации аварии на газопроводе под Рязанью

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на газопроводах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить