Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Москве

Москва, , 21:32 — REGNUM Два человека пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса в Москве. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По информации ведомства, авария произошла на Новорязанском шоссе в районе пересечения с МКАД. Столкнулись автобус, фура и два легковых автомобиля.

В результате аварии незначительные травмы получили пассажир автобуса и водитель одного из автомобилей.

На месте в настоящее время работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что в районе ДТП незначительно затруднено движение.