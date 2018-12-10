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Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Москве

Происшествия

Автобус, фура и две легковых машины столкнулись на Новорязанском шоссе

Москва, 10 декабря 2018, 21:32 — REGNUM  Два человека пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса в Москве. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По информации ведомства, авария произошла на Новорязанском шоссе в районе пересечения с МКАД. Столкнулись автобус, фура и два легковых автомобиля.

В результате аварии незначительные травмы получили пассажир автобуса и водитель одного из автомобилей.

На месте в настоящее время работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что в районе ДТП незначительно затруднено движение.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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